Las negociaciones de paz con el Eln y con grupos armados

Explorar nuevas formas de solución de conflictos me parece una de las prioridades en materia de justicia, porque esa diversificación permite racionalizar el trabajo de la administración de justicia. Pero no se trata de un ejercicio para el que se disponga de absoluta libertad, sino que debe responder a unos parámetros previos de política criminal. No es un buen mensaje, por ejemplo, el de ofrecer penas más reducidas y mejores condiciones de reclusión a los criminales más violentos; tratamientos de esta índole deberían estar reservados para pequeños infractores de la ley penal, como los ladrones no reincidentes que no causen daño a la salud de sus víctimas. Así se podría desestimular el uso de las armas en los delitos contra el patrimonio económico, lo que, si bien no reduciría los hurtos, sí podría ayudar a disminuir lesiones y homicidios como consecuencia de atracos.

Tampoco está bien borrar las fronteras entre el delito ordinario y el político, porque al ser distintas las razones por las que algunos se sitúan al margen de la ley, también deben serlo las respuestas que el Estado les otorgue. Mientras un delincuente ordinario se sirve del sistema para su provecho personal (los hurtos en países donde exista la propiedad privada), el delincuente político no comparte la estructura social o económica del Estado y quiere modificarla en beneficio de lo que él considera sería deseable para la colectividad.