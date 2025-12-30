Las normas de procedimiento penal no son vanos formalismos

“Me sorprendió que la magistrada hubiera ordenado el ingreso en prisión de los exfuncionarios”: Yesid Reyes Alvarado. Foto: Óscar Pérez y Archivo Particular

Para la opinión pública no siempre resulta fácil entender las decisiones que profieren los jueces penales, en especial cuando el procesado resulta favorecido por lo que parece un simple formalismo. Es lo que ocurre cuando se deja libre a un capturado porque durante su aprehensión se omitió algún requisito legal, o se retira del juicio una prueba ilegalmente obtenida, o no se envía a prisión provisional a todo aquel que ha sido sorprendido durante la comisión de un delito.

En