Seguridad pública y campañas políticas

“Ojalá que los precandidatos a la Presidencia nos cuenten qué planes tienen para fortalecer el sistema penitenciario”: Yesid Reyes Alvarado. Foto: Terumoto Fukuda

La seguridad es una de las mayores preocupaciones que tenemos actualmente en Colombia; no solo por la acelerada expansión de los grupos armados, sino por el incremento de crímenes comunes como el hurto, las extorsiones y los homicidios.

Si bien cuando se habla de este tema se suele invocar el derecho penal pidiendo la creación de nuevos delitos, el aumento de penas o la disminución de garantías procesales, lo cierto es que su capacidad preventiva es reducida. Las tareas de prevención atañen más a otros ámbitos, algunos con frutos a mediano y largo plazo como el de las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de vida de los...