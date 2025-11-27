Archivos de Calarcá: el presidente no es fiscal ni juez

“El presidente, como cabeza de ese Estado, no es el órgano judicial para determinar cuáles denuncias son falsas o reales”: Yolanda Ruiz. Foto: Archivo Pa

El presidente Gustavo Petro suele caer en la tentación de querer suplantar a los otros poderes públicos. Lo vuelve a hacer en el escándalo de los “Archivos de Calarcá” que publicó la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Ante unos indicios graves que pueden comprometer la seguridad del Estado, el presidente en pocas horas “dicta sentencia” para decir que todo es falso. Si así fuera, es una conclusión a la que deben llegar los organismos de investigación que sean competentes después de un trabajo riguroso. Tienden los gobernantes a proteger a personas de sus equipos que pueden estar cometiendo delitos. Lo que les corresponde es...