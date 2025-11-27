Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Archivos de Calarcá: el presidente no es fiscal ni juez

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Yolanda Ruiz
Yolanda Ruiz
27 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
“El presidente, como cabeza de ese Estado, no es el órgano judicial para determinar cuáles denuncias son falsas o reales”: Yolanda Ruiz.
“El presidente, como cabeza de ese Estado, no es el órgano judicial para determinar cuáles denuncias son falsas o reales”: Yolanda Ruiz.
Foto: Archivo Pa

El presidente Gustavo Petro suele caer en la tentación de querer suplantar a los otros poderes públicos. Lo vuelve a hacer en el escándalo de los “Archivos de Calarcá” que publicó la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Ante unos indicios graves que pueden comprometer la seguridad del Estado, el presidente en pocas horas “dicta sentencia” para decir que todo es falso. Si así fuera, es una conclusión a la que deben llegar los organismos de investigación que sean competentes después de un trabajo riguroso. Tienden los gobernantes a proteger a personas de sus equipos que pueden estar cometiendo delitos. Lo que les corresponde es...

Yolanda Ruiz

Por Yolanda Ruiz

Conoce más

Temas recomendados:

Gobierno Petro

Corrupción en Colombia

Redes sociales

Política

Alias Calarcá

Calarcá

Disidencias de las FARC

Conflicto armado en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.