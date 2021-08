¡Código rojo! El futuro ya está aquí

El cambio climático no es asunto del futuro, está aquí, provoca tragedia y muerte, y cada día que pasa es peor. Hace unos días en Italia tuvieron que cerrar una avenida por una sorpresiva tormenta que generó daños en varios vehículos por el tamaño del granizo. La ola de calor en el Mediterráneo llegó en algunas zonas a temperaturas que sobrepasan los 47 °C. Esto alimentó la ola de incendios en Turquía y Grecia. En Alemania y Bélgica las inundaciones este verano provocaron una emergencia con decenas de muertos. En Colombia sentimos también el impacto de los cambios drásticos con sequías o inviernos prolongados, desbordamientos de ríos y quebradas, deshielo de nuestros nevados, deslizamientos y pérdida de vidas y cultivos. Además de las noticias que dan la alerta cada día, la crisis la puso de presente esta semana el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, al advertir que ya no queda lugar a ninguna duda: los humanos somos responsables de lo que pasa y el deterioro viene a un ritmo superior al estimado. La catástrofe ya está aquí.

El reporte es un “código rojo”, como bien dijo el secretario de Naciones Unidas. 234 expertos de 66 países documentaron el problema con datos y estadísticas precisas y nos mostraron un futuro inmediato desolador: el proceso de calentamiento global se acelera y hay consecuencias irreversibles. Lo que cuesta trabajo entender es por qué no estamos todos dedicados a enfrentar este que es el mayor reto que hemos tenido en la historia. Estamos hablando del futuro y del presente de nuestra especie. La pandemia ha demostrado que se pueden tomar medidas de choque y urgentes si se consideran necesarias y si hay voluntad política para hacerlo, pero cuando se discute sobre cambio climático todo se pospone, se deja para después, se decide a paso lento. Es como si las muertes que suceden por todo el planeta como consecuencia de los golpes extremos del clima no importaran, no dolieran o fueran invisibles. ¿Necesitaremos que una tragedia climática se lleve una ciudad completa y mate en horas a cientos de miles para entenderlo?

En el reporte de la ONU se subraya de manera contundente la influencia directa del ser humano en el proceso de calentamiento. “La evidencia es ya tan abrumadora que no hay duda científica”, dijo José Manuel Gutiérrez, uno de los investigadores, citado por el periódico El País de España. Por supuesto que hay negacionistas del cambio climático, pero los investigadores han hablado en este reporte con claridad: la Tierra se calienta a un ritmo acelerado y aproximadamente en una década se superará el nivel que los líderes del mundo han puesto como línea de alerta. Y son las acciones humanas las que han provocado el desastre, por eso somos los responsables de hacer algo para prevenir una tragedia mayor en los años que vienen.

El reto es grande para los líderes del mundo, muchos de los cuales se niegan a entender que no es asunto para resolver mañana sino hoy y con decisiones drásticas y de fondo. Es también un reto para los ciudadanos que deben presionar a quienes toman las decisiones para que actúen de acuerdo con el tamaño de la emergencia. Esto no aguanta paños de agua tibia. Nos jugamos todo. Las decisiones deben ser drásticas e inmediatas. También los ciudadanos debemos aportar desde lo individual con acciones cotidianas para bajar la huella de carbono, para dar un respiro al planeta. Si no paramos, el deshielo de los glaciares seguirá, el nivel del mar aumentará y todos los días estaremos, como hoy, reportando sobre inundaciones, incendios, sequías, muerte... hasta que no quede quien pueda contar la historia. ¡Estamos en código rojo! Que suenen todas las sirenas y que se muevan los cuerpos de emergencia. Es cuando se debe actuar y esta vez no se puede correr porque no hay donde esconderse.