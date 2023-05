Desde el balcón… una ventana abierta

Como estaba previsto, después del revolcón ministerial el presidente Gustavo Petro mostró una cara más radical en su discurso desde el balcón cuando llamó al pueblo a gobernar y a defender el cambio que plantea su Gobierno. Mucho se han destacado los llamados a la calle y las referencias que hizo al estallido social y a Bolívar, Gaitán y sobre todo a López Pumarejo y su “Revolución en marcha”. El endurecimiento de su posición política es claro, pero prefiero quedarme con una referencia breve al final del discurso que se resume en una frase: “No hemos dejado la bandera de la concertación”.

El presidente habló a sus bases sociales, le pidió al pueblo movilizarse para defender las reformas, habló de los privilegiados y de las expectativas frustradas, pero también mandó mensajes a quienes deben tramitar los proyectos en el Congreso: “Claro que siempre estamos dispuestos a hablar, claro que en cuestiones justas podemos ceder si estamos equivocados o podemos encontrar las nuevas fórmulas que quizás nuestra mente y espíritu aún no encuentran”.

Lo que viene, después de que la coalición con los jefes de los partidos políticos se quebró, es construir la coalición con los congresistas y esa se consigue uno a uno. No es nuevo el sistema y así se ha hecho la política en Colombia desde hace mucho tiempo. El nombre cambia, pero todos los gobiernos para lograr mayorías han acudido a la mermelada, el lentejismo, los auxilios parlamentarios, o como se quiera llamar. Al final las reformas se tramitan en el Congreso y eso se hace con votos. Por eso cada representante y cada senador tiene un peso específico. Hoy existe la ley de bancadas que buscaba tramitar acuerdos por la vía institucional de los partidos, pero tiene fisuras que permiten conquistar congresistas para buscar mayorías en cada partido que inclinen la balanza cuando se trate de definir el apoyo a algún proyecto.

El presidente Petro, desde el balcón, habló con claridad a los congresistas disidentes de sus partidos que ayudaron a mantener viva, aunque en cuidados intensivos, a la coalición: “Ahora hay que acompañar también a quienes, desde el Congreso de Colombia, de diversos partidos, tienen la valentía y no retroceden en votar a favor de la reforma social”.

Para el país el mejor camino es que las reformas se puedan tramitar en el Congreso, haciendo concesiones y tratando de encontrar fórmulas que permitan hacer cambios necesarios porque en materia social hay deudas históricas. Para avanzar en ese camino el Gobierno tiene que ceder y recoger los distintos matices que hay en los partidos. También los congresistas deben entender lo que está en juego para que discutan los proyectos teniendo en mente el futuro del país y no la elección de octubre que en últimas es el telón de fondo de este debate. Las banderas ideológicas se agitan en todos los sectores y partidos para buscar apoyo en las urnas.

Los congresistas estarán en la disyuntiva de alinearse con los jefes de los partidos por los avales a sus candidatos, o acercarse al Gobierno porque en la campaña ayuda mucho tener burocracia y empujar proyectos regionales que atraen electores. Se vienen días intensos de lobby político. El ministro Luis Fernando Velasco, liberal disidente, tiene una tarea mayor. Y deberá actuar de manera concertada con todo el gabinete. Si no se logran los acuerdos para tramitar las reformas, podríamos llegar a tener un presidente aún más radical. Todavía puede ir más allá. Hasta el momento sigue sobre la mesa la carta de la concertación y el diálogo. Esa referencia no duró más de un minuto y fue al final del extenso discurso, pero es una ventana que dejó abierta el presidente cuando habló desde el balcón. El país, todo, debería ayudar para que no se cierre.