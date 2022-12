El año en clave de mujeres protagonistas

Se cierra un año importante con hitos claves para las mujeres en Colombia y que ha sido de batallas muy fuertes por la equidad de género en el mundo. Mientras en Irán y Afganistán las mujeres luchan en las calles por sus derechos mínimos y muchas de ellas dejan la vida en el intento, en Colombia se avanzó en la despenalización del aborto, en el mayor reconocimiento al fútbol femenino y la agenda feminista llegó al alto Gobierno.

En asuntos de género, en Colombia el año comenzó con la decisión de la Corte Constitucional el 21 de febrero, que despenalizó el aborto. En junio, sin embargo, en Estados Unidos la Corte Suprema echó para atrás un fallo de 1973 que había dado vía libre a las mujeres para interrumpir un embarazo. En Colombia el movimiento Causa Justa pudo dar cuenta de un avance en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En Estados Unidos las mujeres han buscado alternativas para frenar leyes regresivas en los distintos estados.

Grandes protagonistas son las deportistas de la sub-17, que nos hicieron soñar con un título mundial de fútbol al ser la primera selección de Colombia en llegar a una final. Qué batalla dura ha sido la de las futbolistas por el reconocimiento de sus derechos. Por eso es tan importante lo que consiguieron este año, a pesar de las dificultades. El objetivo final es que los equipos de hombres y mujeres tengan las mismas condiciones de trabajo, y las mujeres la misma remuneración que sus pares hombres, y se acaben la discriminación y el acoso. La hinchada crece, el fútbol de calidad se ve en la cancha y, a punta de buenas jugadas y goles, las futbolistas derriban argumentos machistas. El logro de la sub-17 pone en evidencia que el fútbol femenino es a veces mejor que el masculino.

En las elecciones en Colombia, los votos feministas se hicieron sentir al respaldar a Francia Márquez, una mujer afro que hizo campaña a nombre de “los nadie” y de las mujeres. Su presencia fue clave para el triunfo de Gustavo Petro, y con ella la agenda feminista llegó al poder. La pregunta ahora es cómo van a responder a ella. Ya se aprobó en el Congreso el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que fue promesa de campaña. Sin embargo, hay dudas porque no se sabe si tendrá los recursos y la fortaleza para equilibrar esa cancha siempre inclinada en la que muchos no tienen nada y muchas no logran pasar la barrera de la discriminación por ser mujeres. Hay preocupación entre algunas feministas porque no está claro si, en medio de tantos pendientes sociales, se podrá atender plenamente la equidad de género.

Mientras esto pasaba en Colombia, fue triste registrar retrocesos en el mundo. La situación de las mujeres en Afganistán ha venido de mal en peor. A las muchas restricciones para ellas se sumó hace unos días la decisión del gobierno afgano de prohibir a las mujeres el acceso a la educación universitaria. Tampoco podrán ser parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales. El CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) se pronunció: “La exclusión de mujeres y niñas del sistema educativo en todos los niveles y potencialmente de sus roles humanitarios esenciales puede y tendrá consecuencias humanitarias catastróficas a corto y largo plazo”.

En Irán, los últimos meses han sido de protestas callejeras tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que murió luego de haber sido detenida por no tener bien puesto el velo. Esa muerte se convirtió en el detonante de semanas de protestas que han dejado centenares de capturas y muertes. Conquistar los derechos de las mujeres ha costado sangre. En este año que termina Colombia y el mundo se movieron entre avances y retrocesos, como ha sido en las últimas décadas. Siempre queda mucho por lograr y hay que cerrar un año con la esperanza de que el nuevo nos traiga solamente pasos hacia delante.