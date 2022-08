Desde el siglo pasado existe un concepto que nació de Auschwitz y que en varios países se ha asumido a fondo como parte estructural de su proyecto educativo. Es el deber de la memoria que no es otro que la obligación que tiene un Estado de educar a las nuevas generaciones en el conocimiento de la historia y los hechos de violencia vividos. Se busca mantener vivo el recuerdo de las víctimas y también tener muy presentes los crímenes cometidos, en especial cuando hay responsabilidades del Estado. Todo ello bajo un objetivo claro: que no se repitan los horrores. Si bien es necesario avanzar, perdonar, pasar página, hay que dejar marcas para que en el futuro se pueda entender cómo ocurrió aquello que no puede volver a pasar.

Entiendo ahí, en ese escenario del deber de la memoria, la propuesta para que en Colombia la escuela abrace la verdad. Para algunos de los estudiantes que aborden en sus aulas el relato de la Comisión de la Verdad, no será algo nuevo porque muchos de ellos han sido testigos o protagonistas de los hechos que se narran. Fueron sus abuelos, padres, hermanos o amigos los asesinados, los reclutados, los secuestrados. Fueron ellos mismos los desplazados o abusados. Hablar en voz alta de ello los reconoce, los incluye, los ayuda a procesar su historia. Y para aquellos que no fueron protagonistas directos del conflicto, asomarse a ese dolor es una manera de entender que la violencia no es un camino. Por supuesto que se debe hacer gradualmente y acorde con la edad de los niños, entendiendo sus momentos, sus caminos de crecimiento, pero que tengan un espacio para preguntar, entender y acercarse a aquello que ven y oyen a retazos en las noticias o en las charlas familiares, es una forma de poner orden a una realidad que no les es ajena.