El presidente Petro es su mejor opositor

El presidente Gustavo Petro se ha convertido en el principal opositor a su Gobierno. No significa que no haya tenido otros. Al contrario, ha sido un camino plagado de minas y riesgos por cuenta de un establecimiento que ve con desconfianza a un gobierno de izquierda y ha hecho esfuerzos por torpedearlo. Sin embargo, nada ha resultado tan efectivo para sabotear su gestión como su estilo de gobierno y gestión, que no suma y divide a cada paso. Ahora, como si tuviera pocos problemas, lanza la idea de una Asamblea Constituyente y hay quien le quiere aceptar el reto.

Germán Vargas Lleras, uno de los grandes opositores al Gobierno Petro, calificó la idea como “formidable” y dijo que esa puede ser “una salida política viable”. Considera que la ley para convocar la Constituyente se puede tramitar con rapidez y que la elección de sus miembros sería un plebiscito en torno al propio Gobierno. “Los que creemos que esto va por muy mal camino no podemos hacer nada distinto a comprarle esa idea. Que midamos fuerzas”, dijo en entrevista en Blu Radio. Sobre la posibilidad de que en ese escenario se busque una reelección, aunque el presidente ha negado que esa sea su intención, Vargas Lleras dijo: “Siempre es posible que se abra la puerta de la reelección como también es posible que se termine el mandato anticipadamente”.

El presidente metió al país en campaña cuando le quedan más de dos años de mandato. Le dio a la oposición una bandera que no era motivo de disputa en un país en donde todo es motivo de disputa. El propio Germán Vargas Lleras dijo que sería personalmente candidato a la Constituyente. A juzgar por los primeros comentarios políticos después del pronunciamiento del exvicepresidente, convocar una Constituyente no es una alternativa fácil. Su posición, sin embargo, sí calienta más el ambiente político.

Si alguien hubiera podido usar la bandera de la Constitución del 91 era precisamente el presidente Gustavo Petro, quien debería defenderla por lo que representa, porque es incluyente, progresista y tiene detrás una historia que la liga con el origen político del primer mandatario: en su redacción participó el movimiento político que surgió de la desmovilizada guerrilla del M-19. En vez de levantarla como estandarte para hacer cumplir cada artículo, quiere cambiarla. Esa Constitución, con todas sus falencias, puso las bases de un Estado Social de Derecho y merece que se cumpla, no que se convierta en motivo de pelea política.

Contrario a lo que plantea Vargas Lleras, muchos creemos que convocar una Asamblea Constituyente es abrir una caja de Pandora porque no se sabe a dónde puede llevarnos. La Constitución del 91 fue fruto de un importante consenso y tal vez el mayor acuerdo que haya logrado este país dividido y en guerra constante. Siempre se puede reformar y mejorar, pero no es buen momento para una Constituyente, aunque sea una vía democrática válida y reglamentada.

Dicen algunos analistas que el presidente se fue por la Constituyente con la mira en la campaña del 2026 y es posible que así sea. Siempre es mejor prometer que tener en las manos el poder para ejecutar y gobernar en medio de las dificultades. Es ahí cuando se mide el talante de los líderes. Lo fácil es ser opositor. Lo fácil es vender promesas. Lo difícil es cumplirlas con un Estado paquidérmico, permeado por la corrupción y las malas prácticas. Lo fácil es criticar y dividir. Lo difícil es escuchar y sumar voluntades para hacer reformas posibles y no revoluciones utópicas en un país en el que hay diversidad excepcional de pensamiento, de ideologías, de tendencias. El presidente abre un camino difícil en donde la más afectada puede ser su escasa gobernabilidad. Si insiste en la Constituyente, ojalá lo haga por las vías institucionales que establece la propia Constitución del 91.