¿Esperanza en la política?

La política decepciona por principio. Será tal vez porque tiene que ver con la búsqueda del poder y en ese camino espinoso los principios se convierten en jirones. Pocos seres humanos pasan la prueba del poder. Sin embargo, de tanto en tanto la política da luces y de pronto creemos que puede tener un nuevo aliento. Al final decepcionará de nuevo, pero hoy quiero ser optimista y me empujan a ello las voces rebeldes de las bases de partidos y movimientos que les recuerdan a sus jefes y caudillos que no son reyes y no pueden decidir lo que les de la gana. Me ilusionan también los rostros nuevos de mujeres y hombres venidos de distintos sectores que se lanzan a las aguas turbulentas de la política.

Protestan algunos de los seguidores del Pacto Histórico por el ingreso de un pastor en la coalición y por los coqueteos con Luis Pérez. Protestan en el Centro Democrático por la elección del candidato que no gustó a todos y por la lista al Senado encabezada por un recién llegado. Protestan muchos liberales por las decisiones del jefe de un partido al que de liberal apenas le va quedando el nombre. Se quejan seguidores de la Alianza Verde desconcertados ante las divisiones y al ver a los líderes parados en distintas coaliciones. Mientras escucho, leo y veo las quejas y debates de los seguidores de unas ideas y de otras pienso que estos ciudadanos están juntos en sus reclamos y que tienen mucho en común aunque hoy reclaman bajo distintas banderas.