Como en Colombia somos más dados a ver la violencia porque nos golpea tanto y tan seguido que parece no existir nada más, a veces nos cuesta ver lo que pasa más allá de la muerte y la agresividad. Nos pasa de nuevo con el paro nacional, el más extendido en la historia reciente del país. Por supuesto que debemos hablar de los muertos, los desaparecidos, los heridos, los delitos y exigir que la justicia actúe en cada caso y que la memoria no olvide a los que no debieron morir. Sin embargo, hoy quiero hablar de música, de teatro, de calles y paredes llenas de colores, de bibliotecas andantes y de sueños gritados y pintados a los cuatro vientos. Este paro es más que bloqueos y más que muerte. El paro ha sido también una explosión cultural que no acabamos de ver ni de entender en su justa dimensión.