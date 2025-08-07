No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Gobierno Petro: la recta final

Yolanda Ruiz
07 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.
“Victimizarse, como hace el presidente, es una excusa para tapar un liderazgo errático y unas incapacidades gerenciales”: Yolanda Ruiz.
Foto: EFE - Carlos Ortega

Comienza el año final de mandato del presidente Gustavo Petro y es difícil que dé un timonazo en su gestión para que se logre un cambio importante en su gestión. Este es un Gobierno que, como todos, tiene logros, pero también muchas sombras. El mayor problema es un estilo de liderazgo que poco suma, que incrementa odios en un país de muchos odios y que tiene dificultades para armar equipo, para mantenerlo y para orientar sus acciones.

El presidente Petro llegó al poder con un apoyo que iba más allá de la izquierda. Para muchos sectores, era clara la necesidad y la urgencia de reformas sociales que atendieran reclamos justos de...

Tercio(53826)Hace 50 minutos
Decir de alguien es racista y misógino no es poca cosa como parece decirlo la periodista; si es por lo del negro que no puede oponerse al nombramiento de un gay (o como sea), entonces la señora no entendió y tampoco creo que una persona que haya nombrado tantas mujeres en su equipo sea misógina, tal vez sea otra cosa...
