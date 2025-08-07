Gobierno Petro: la recta final

“Victimizarse, como hace el presidente, es una excusa para tapar un liderazgo errático y unas incapacidades gerenciales”: Yolanda Ruiz. Foto: EFE - Carlos Ortega

Comienza el año final de mandato del presidente Gustavo Petro y es difícil que dé un timonazo en su gestión para que se logre un cambio importante en su gestión. Este es un Gobierno que, como todos, tiene logros, pero también muchas sombras. El mayor problema es un estilo de liderazgo que poco suma, que incrementa odios en un país de muchos odios y que tiene dificultades para armar equipo, para mantenerlo y para orientar sus acciones.

El presidente Petro llegó al poder con un apoyo que iba más allá de la izquierda. Para muchos sectores, era clara la necesidad y la urgencia de reformas sociales que atendieran reclamos justos de...