“La batalla por el derecho al aborto”

Miles de mujeres se enfrentan hoy a un dilema: un embarazo no deseado y la posibilidad de abortar. Son múltiples las razones y siempre es más difícil para las más vulnerables. Muchas de esas mujeres en el mundo enfrentan el riesgo de que las criminalicen si le dicen no a la maternidad. El acceso al aborto como un derecho ha sido una batalla de millones de mujeres que no termina, como lo muestra la noticia que llega de Estados Unidos en donde un histórico fallo podría ser echado para atrás.

El nombre de esta columna lo tomo prestado del libro que escribieron Ana Cristina González Vélez e Isabel Cristina Jaramillo Sierra y que cuenta la historia detrás de un trabajo largo y difícil para convertir en realidad el acceso al aborto legal en los casos despenalizados por la Corte Constitucional. Comenzaba a escribir para recomendar su lectura cuando llegó de Estados Unidos la noticia que calentó de nuevo el debate: en un hecho inédito allá, que es frecuente en Colombia, se filtró un proyecto de fallo de la Corte Suprema de Justicia que echaría para atrás el fallo de 1973 conocido como Roe vs Wade con el cual se reconoció a las mujeres el derecho a decidir. En Colombia también la Corte Constitucional reconoció hace pocos meses ese derecho hasta la semana 24 de gestación.