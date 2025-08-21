La ética… ¿eso como para qué?

Resume e infórmame rápido

¿Es ético alojar en una embajada a un funcionario cuestionado que sale del país en medio de denuncias de corrupción? El prófugo de la justicia Carlos Ramón González, del partido Verde y ex alto funcionario del Gobierno Petro, se refugia en Nicaragua de una orden de captura por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Por denuncia del canal RCN se conoció que la embajada de Colombia tramitó su permanencia en el país ante el Gobierno de Ortega cuando ya la Fiscalía le imputaba cargos. Además, el periodista Daniel Coronell informó que antes de eso González vivió en la embajada tras su salida de Colombia. No había aún orden de captura, pero sí había denuncias en su contra. Eso no importó porque la ética, lo sabemos, ya no se usa.

Ante la denuncia de Coronell, quien fuera el embajador de la época y hoy senador, León Fredy Muñoz, respondió que en ese momento González no tenía orden de captura ni restricción para viajar y que hizo lo que había hecho con otras personas para tramitar su ingreso y recibió a su amigo con naturalidad. Omitió comentar que González ya estaba en medio del escándalo y aún así vivió en la embajada. Luego el embajador encargado Óscar Muñoz tramitó la permanencia de González cuando ya en Colombia se le imputaban cargos. La ética… ¿eso cómo para qué? La canciller del momento dice que no había autorización de Bogotá para hacerlo y el Gobierno ahora tramita la extradición.

La ética no existe en la cosa pública y no es de ahora, es desde hace tiempo. No existía cuando el entonces presidente Álvaro Uribe decía a los congresistas investigados: “voten los proyectos mientras los meten a la cárcel”. No había ética cuando se impuso la Yidispolítica, ni hace poco cuando se compraron congresistas con dineros que eran para atender emergencias. No la hubo cuando ingresaron dineros de la mafia a las campañas ni cuando se recibieron las platas de Odebrecht.

La ética no le dijo nada al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa para recomendarle que era mejor que su pareja Julián Caicedo estuviera lejos de su gestión ni le dijo al joven Caicedo que no podía ser al mismo tiempo contratista y funcionario del Estado. La ética no existe cuando magistrados recomiendan familiares a funcionarios a quienes luego pueden investigar. “Yo te ubico a los tuyos, tú a los míos” porque nadie viola la ley.

Con los principios éticos cada quien tiene los suyos para favorecerse y favorecer a los amigos usando dineros y recursos del Estado como propios y seguir tan campantes porque “nadie se ha robado un peso”, como dicen con frecuencia los que caminan en el borde de la ley. Algunos no roban de frente, pero sí desvían dineros, reparten contratos a los amigos, tramitan influencias, parcelan predios para sacar subsidios o… usan camionetas blindadas del Estado y escoltas para pasear mascotas. Si alguien quisiera escucharla, la ética diría que no está bien abusar de los recursos del Estado.

La ética, eso que nos invita a hacer lo correcto más allá de lo que dictan en su letra menuda las normas y las leyes, es un leve recuerdo en la política en donde todo vale. El caso de Carlos Ramón González es uno más en una lista vergonzosa de funcionarios investigados por corrupción que han recibido protección de pares, de gobiernos, de otros funcionarios que se cuidan entre sí. De pronto en la embajada pensaron que González “era un buen muchacho”, como fue calificado en su época el condenado exdirector del DAS Jorge Noguera. De “buenos muchachos” que luego resultan condenados está llena la historia política de Colombia. Un abogado que es hoy candidato presidencial dijo que “la ética no tiene nada que ver con el derecho”. Se ve que tampoco tiene que ver con la política. Al fin de cuentas un condenado va a decidir desde su lugar de reclusión por quién votar en su partido. La ética… ¿eso cómo para qué?