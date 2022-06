Las mujeres y la segunda vuelta

Otra vez el presidente de Colombia será un hombre y otra vez una mujer estará en la Vicepresidencia. Sigue el techo de cristal en Colombia porque las mujeres no han logrado llegar al máximo cargo de la nación y hoy la decisión es retadora para las mujeres que son cada vez más conscientes de su poder en la política. Tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández tienen pendientes en su mirada de género. Las mujeres que los acompañan en la fórmula, Francia Márquez y Marelen Castillo, pueden ser cruciales en lo que queda de campaña. Es importante decir que no basta con tener a una mujer en el tiquete para tener compromiso con la igualdad de género.

A Rodolfo le cobran caro lo que dijo sobre el papel de su esposa en un eventual gobierno suyo. Él y sus seguidores dicen que lo sacaron de contexto porque él no hablaba de todas las mujeres. Eso es cierto. Escuchando la entrevista es claro que él habla de su esposa, la que le organiza la ropa, “hasta los calzoncillos”, a la que le hace caso, la que “es mejor que apoye desde la casa” y no metida en el Gobierno, con la que lleva 50 años de “matrificio”. Muchos estereotipos en pocas frases: la esposa que se queda en casa, que se encarga de la ropa y lo doméstico, la mujer cantaletosa, el matrimonio como el peso sobre un “pobre hombre” amarrado a una mujer.

Lo sacaron del contexto literal, pero al hablar de su esposa justamente puso en evidencia una mirada: la posición machista de siglos pasados. Un hombre que entendió las redes sociales, pero no lo que significa ser compañero de una mujer en una relación de igual a igual. Sí lo sacaron de contexto, y sí es cierto que después dijo que las mujeres ocuparon 70 % de los cargos de nivel ejecutivo “con chequera” en el municipio. Dijo que las mujeres tienen “más reservas morales, son más trabajadoras, más prevenidas, más maliciosas”. Dijo que le gusta trabajar con ellas. Todo eso es cierto. Lo que dijo de su esposa también.

A Gustavo Petro las feministas no acaban de perdonarle el apoyo a un candidato acusado de violencia de género ni su posición ambigua frente al aborto. El candidato prefirió caminar por el borde para no afectar a los votantes religiosos y siendo el vocero de la izquierda que levanta las banderas sociales, no entendió que el aborto inseguro golpea a las mujeres más vulnerables, a las pobres, a las excluídas. A su favor tiene a Francia Márquez con su liderazgo potente. La gran votación que obtuvo en la consulta lo presionó para que fuera su fórmula porque él tenía dudas. Muchas feministas votaron por ella más que por Petro en la primera vuelta.

Todavía sabemos poco de Marelen Castillo, la otra candidata a la Vicepresidencia, quien pasó la contienda de bajo perfil. Es académica, le interesa la educación porque es donde se ha movido en su carrera profesional. En los perfiles que se conocen se destaca que es católica y ella cuenta que llegó a la campaña sin conocer a Rodolfo Hernández. El candidato estaba buscando una mujer, hizo el ofrecimiento a varias y finalmente llegó a ella. Tener hoy en el equipo a una mujer es parte de la estrategia para traer esos votos femeninos valiosos. Veremos si ella puede tener ahora protagonismo.

Francia le trajo a Petro votos de mujeres y no está claro si podrá traer más. Es difícil porque el voto femenino no es uno solo y hay muchas mujeres de centro y centro derecha que enfrentan un dilema para saber qué pesa más: su resistencia a Petro o el miedo a un candidato que, como Rodolfo, representa el pasado patriarcal. Toca revisar con cuidado los programas, las personas que han llegado a las campañas, las ideas y propuestas*. Sin embargo, el voto es emocional y quedan menos de tres semanas para que las campañas busquen votos de mujeres. No se puede olvidar que el voto femenino en los últimos tiempos ha marcado diferencia en elecciones en el mundo.

* Volcánicas hizo un buen repaso de agenda de género en programas de campañas.