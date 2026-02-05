Logo El Espectador
Lo extremo es lo usual y no hay con qué enfrentarlo

Yolanda Ruiz
05 de febrero de 2026 - 05:05 a. m.
“Si hay un reto fundamental y prioritario para cada país en particular es el proceso de adaptación al cambio climático”: Yolanda Ruiz.
Cuesta hablar de problemas reales de la vida de los ciudadanos en medio de la campaña política. Son miles los colombianos que hoy están con el agua al cuello intentando superar la emergencia de un invierno inclemente y que es inédito en muchas zonas. Pasa esto mientras en la campaña se discuten la minucia de los acuerdos, las reglas de juego, las leguleyadas y se arman peleas en el cuadrilátero de las redes. Mientras la política hace lo suyo, la naturaleza grita sin que la escuchen. Cada vez con más frecuencia los picos de clima extremo se convierten en lo habitual. Estamos en mora de generar mecanismos más eficaces para prevenir...

