Más allá de izquierda o derecha, el reto es entre democracia y extremismo 

No es lo mismo la extrema derecha que la derecha, como no es lo mismo la extrema izquierda que la izquierda. El intento permanente por equiparar estas tendencias desde las orillas opuestas no permite entender la realidad ni los riesgos que las posiciones extremas representan. En una democracia es no solamente aceptable sino necesario tener una variedad de ideologías y planteamientos políticos que, siendo distintos, partan del respeto a la existencia de los que tienen ideas diferentes. Los extremistas, por lo general, suelen ser partidarios de la desaparición de los que son distintos y quieren minar desde adentro la democracia. Ese es el riesgo.