Navidad en paz con los animales

Siempre hacemos votos por las treguas navideñas entre aquellos humanos que tienen por costumbre matar porque sí o porque no. Bienvenido todo silenciamiento de fusiles, de armas largas y cortas, bienvenido un respiro, si se logra. Cada vida salvada es un triunfo colectivo. En medio de ese espíritu navideño, no sobra recordar otra necesaria tregua: la que debemos a los animales para frenar el maltrato. Debe ser unilateral y sin condiciones, porque somos los humanos los que agredimos de múltiples maneras al resto de especies del planeta y en estas épocas hay especiales motivos para insistir en ese pacto de no agresión.

Hay dos acciones sencillas que nos pueden ayudar a pasar una Navidad sin agredir a los animales: no usar pólvora y no regalar mascotas sin meditar muy bien las consecuencias que tiene ese regalo en el mediano y largo plazo. Un animal no es algo que se puede tener y desechar si nos aburrimos.

En materia de pólvora, cuando se convive con animales se descubre fácilmente el pánico que genera en muchos de ellos el ruido que produce. Esos juegos pirotécnicos son para los animales (y no pocos humanos) un elemento de tortura. Ya se han registrado casos de mascotas perdidas o enfermas por cuenta de ese miedo que agrede, aturde y confunde. Muchas veces los animales pierden el control y huyen despavoridos sin poder encontrar el regreso a casa. Otros pasan horas refugiados en los rincones de donde no salen ni para comer, tratando de sentirse seguros en un mundo que se les vuelve hostil.

Por fortuna, ha sido reglamentada la ley que da al uso de la pólvora unas normas a escala nacional. Es una buena noticia para humanos y animales. La representante Katherine Miranda, promotora de la ley, destacó dos elementos: los ciudadanos comunes no podrán manipular pólvora de la considerada tipo 3, que ha resultado la más peligrosa. Esto incluye voladores, pitos, volcanes y otros elementos que quedan reservados para el manejo de expertos en pirotecnia. También la ley ordena reducir los decibeles de ruido generado. Lo importante ahora es que se cumpla y que las autoridades establezcan las medidas necesarias para que no sea letra muerta.

Además de las nefastas consecuencias que trae para la salud de las personas y los animales domésticos, la pólvora también impacta muy fuerte a la fauna silvestre. En el caso de los pájaros, investigadores han evidenciado abandono de nidos, pérdida de crías y muertes por cuenta del pánico y la desorientación que trae el sonido de la pólvora. Navidad en paz es Navidad sin pólvora.

También vale insistir en la necesidad de reflexionar mucho antes de regalar un cachorro en Navidad. Los primeros meses del año suelen ser los de mayor abandono de mascotas, porque muchas familias descubren tarde que traer a un animal a la familia implica un compromiso inmenso. Si está pensando en regalar un cachorro es bueno asesorarse, saber lo que viene detrás, lo que implica, las tareas que conlleva y decidir si se quiere y se puede asumir esa responsabilidad. Es un compromiso de por lo menos 10 o 15 años. Una mascota cambia la vida de múltiples maneras. La llena de amor, pero también de obligaciones importantes.

Comprar una mascota y abandonarla después es maltrato animal. Tristemente muchas carreteras en los alrededores de las grandes ciudades se convierten en territorio de abandono. Conmueve ver deambulando a decenas de animales que llevan todavía sus correas o collares, buscando a esa familia que los dejó de lado después de haber gozado unos días del regalo navideño. Hagamos tregua navideña sin maltratar a los animales y ojalá se mantenga todo el año.