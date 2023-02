Hice una pregunta a conocidos y en Facebook. Quería saber sobre el incremento de la mesada en fondos privados en este año de inflación desbordada. Se abrió una caja de Pandora con todo tipo de historias de pensionados de clase media o de trabajadores que, por distintas razones, no han logrado pensión a pesar de tener la edad y haber trabajado 25 años o más: semanas perdidas, empleadores que descontaron y no pagaron, tramitomanía, tutelas, demandas. He pasado horas y horas leyendo historias difíciles. Me centraré en quienes tienen una pensión de retiro programado en fondo privado porque no están en las cuentas de nadie cuando se habla de reforma.

Los debates siempre están en torno a las mesadas millonarias de unos pocos que subsidia el Estado y esa inmensa mayoría que no tiene acceso a una pensión. Es bueno que ese sea el foco de atención porque es el mayor problema. Sin embargo, hay otro: muchas personas de clase media se empobrecen aceleradamente en su vejez.

Dudé mucho sobre esta columna porque tengo un conflicto de interés. Escribo desde el privilegio de tener una pensión. Es de fondo privado, con todo lo que eso significa. Finalmente me decidí al ver tantas historias distintas a la mía. Tengo un patrimonio, unos ahorros, sigo trabajando y por fortuna no derivo todo mi sustento de esa pensión, pero muchas personas tienen en la mesada su único ingreso y comencé a indagar. No todos los pensionados tienen garantizado el incremento anual de su mesada. Me sorprendí porque el artículo 14 de la ley 100 establece un incremento anual del IPC para que las pensiones en los dos sistemas mantengan su poder adquisitivo.

Consulté a un experto y me explicó que además del 14 hay otro artículo, el 81, que establece las reglas para el llamado retiro programado. Es una de las dos modalidades que existen en los fondos privados. La otra es la renta vitalicia. El retiro programado tiene particularidades: a la muerte del pensionado el saldo puede convertirse en capital para la sucesión, algo que no ocurre ni en la pensión vitalicia ni en el fondo público y cada año puede cambiar el monto de la mesada. El artículo 81 establece que cada año se debe calcular con base en distintas variables individuales.

En la interpretación que hacen los fondos, ese artículo, por ser particular sobre el retiro programado, prima sobre el 14 que es general y ordena el incremento del IPC para todos. El experto consultado tiene otra interpretación y dice que debería primar el derecho de los pensionados a mantener su poder adquisitivo. ¿Entonces? Está además el acto legislativo 01 de 2005 que establece que “...por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”. Sin embargo, muchas personas han visto sus mesadas congeladas, con incrementos por debajo del IPC e incluso disminuidas. Cada caso es particular. Incluso en el mismo fondo y en mesadas similares hay diferencias.

Bueno decir que quienes reciben pensión de salario mínimo mantienen estable su ingreso porque, por fortuna, en uno y otro sistema tienen la garantía del incremento anual establecido. En el caso del fondo privado incluso con menos semanas de cotización. El problema está en los pensionados de clase media que tenían salarios por encima del mínimo y que al pensionarse en fondo privado optaron por el retiro programado. Si bien cada caso es distinto muchos reportan deterioro de sus ingresos reales en los últimos años. Primero porque la mesada llega muy por debajo de lo devengado y cotizado: puede ser la tercera parte o menos. Y luego por la pérdida de valor por la falta de incremento del IPC. Hoy se habla de reforma pensional y es bueno pedir que se incluya el tema en el debate. Entiendo que, ante la magnitud de nuestra inequidad, el empobrecimiento de la clase media se considera menor, pero no lo es. No sobra hacerlo visible.