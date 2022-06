Mientras avanza el cambio de Gobierno, es necesario reflexionar sobre esa relación estrecha y compleja entre periodismo y política. Algunos de los grandes medios fueron muy criticados por tomar partido en la campaña, los candidatos estigmatizaron a la prensa y hubo matoneo contra medios y periodistas. El análisis debemos hacerlo con mesura, cabeza fría y con la mira puesta en la defensa de la libertad de prensa, la libertad editorial y el buen periodismo. Lo primero: Los dirigentes políticos deben estar abiertos al escrutinio público y los periodistas también.

Contrario a lo que muchos gritan, a los periodistas no nos pueden pedir objetividad porque no existe en una actividad que no es exacta como el periodismo. Lo que nos pueden y nos DEBEN exigir es rigor al informar, veracidad y responsabilidad. Todos los medios de comunicación, grandes o pequeños, tradicionales o digitales, tienen una línea editorial. Es la mirada, la posición ideológica, política, incluso religiosa o filosófica, desde la cual nos paramos para informar. Es imposible no tenerla y por eso no hay objetividad, no hay una manera única de mirar lo que ocurre. Sin embargo, el trabajo del periodismo es apegarse al máximo a los hechos, reflejar las opiniones diversas y no intentar acomodar la realidad a nuestros prejuicios.