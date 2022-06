Política, mentiras y videos

Mientras en la campaña de Gustavo Petro se hablaba de cómo desacreditar a los contendores, de visitas a las cárceles y de correr líneas éticas, en otra campaña también buscaban cómo atacar al candidato del Pacto Histórico. No hemos visto los videos de esas charlas, pero es evidente la estrategia de filtrar, a pocos días de la segunda vuelta, videos de reuniones políticas guardados para estallarlos en el momento en el que hicieran más daño. ¿Es estrategia política, propaganda negra o guerra sucia? ¿Cuáles son los límites? ¿Existen límites? Las preguntas caben para lo que se dice en los videos y también para las filtraciones.

Los videos muestran lo que sabemos y es mejor no ver ni escuchar: en política hay estrategias oscuras y todo vale. Es escandaloso lo que muestran los videos y escandaloso que los podamos ver. Chuzar o infiltrar a una campaña no es precisamente democrático. Lo difícil en el debate caliente de hoy en Colombia es no poder discutir en términos racionales para establecer cuáles de las conversaciones filtradas con fines específicos tienen validez como una estrategia de campaña, cuáles pasan límites éticos y si algunas pueden tener responsabilidades penales. La campaña enfrenta el costo político y también las investigaciones. Bueno saber, por otra parte, de dónde salieron los videos y si se violaron leyes para obtenerlos. ¿Se investigará eso? Sorprende que se hable poco sobre la intención detrás de una filtración y las implicaciones que eso tiene. Tampoco se han analizado en toda su magnitud los videos de Rodolfo Hernández. En uno de ellos da indicaciones a una subalterna para violar la ley.