Racionamiento de agua: crisis que exige cambios

Cuando en Bogotá cada uno en su casa abra la llave y no salga ni una gota de agua, tal vez sea un buen momento para pensar en que ya es hora de plantarle cara a una nueva realidad: los recursos no son infinitos y si queremos que haya futuro hay que usarlos de mejor manera. Miles de personas han llenado baldes y ollas en los últimos días en la capital y en más de ochenta municipios del país. Un racionamiento de agua no es algo habitual, pero los pronósticos indican que eso puede convertirse en una práctica recurrente.