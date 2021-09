Sanción total a los corruptos

Que los corruptos no la tengan fácil. Esa debería ser una consigna de la sociedad en su conjunto. Que además de las sanciones penales o disciplinarias exista un rechazo total a los corruptos para que una vez detectados no puedan acercarse nunca más a los recursos públicos. Sin embargo, la corrupción y la tolerancia frente a ella están tan enquistadas en la sociedad que a algunos les suena de lo más normal ver de nuevo a Emilio Tapia (el mismo que fue condenado por el “carrusel de la contratación”) capturado ahora por otro escándalo. El abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, dijo sobre Tapia que “él tiene derecho a su resocialización”. Efectivamente tiene derechos después de pagar sus penas, ¿pero esa resocialización tiene que ser con dineros públicos? ¿No hay manera de que los corruptos no se acerquen a la contratación?

Debería existir una lista negra de corruptos que no puedan contratar con el Estado porque los delincuentes son unos magos del aparecer y desaparecer en las empresas contratistas y las uniones temporales. Los vasos comunicantes entre ellos son permanentes y se juntan de una u otra manera porque conocen las debilidades del sistema. Si los detectan por aquí, arman otra empresa por allá, y si los pillan en una, contratan con la otra. Si no pueden aparecer como representantes legales, se vuelven asesores. La corrupción es un cáncer que hace metástasis y la única manera de contrarrestarlo es cerrar filas desde todos los frentes. Las empresas deberían incorporar en sus políticas de buenas prácticas que si van a contratar con el Estado no puedan tener asesores o lobistas que hayan estado vinculados con el robo al erario público. Tristemente muchos empresarios los buscan porque son los que saben qué mano untar y por dónde moverse para conseguir el contrato. Luego salen a decir que todo fue a sus espaldas.