“Síndrome de Asperger”, capacitismo y neurodiversidad

Las contradictorias declaraciones de Juan Fernando Petro, primero en el programa Los Informantes y luego en Blu Radio sobre el “Síndrome de Asperger”, (término que ya no se usa) se convierten en una oportunidad para hablar de conceptos que aún no forman parte de nuestro debate público y conviene incorporar con ayuda de especialistas que pueden contribuir a hacer pedagogía sobre salud mental. Se trata de hablar, entre otros temas, de neurodiversidad, capacitismo y también de la discriminación con la que deben convivir millones de personas.

Para ahondar en el tema de fondo conviene no centrarse en las declaraciones polémicas, entre otras razones, porque Juan Fernando Petro primero dijo que los habían diagnosticado a los dos con un síndrome que para la época aún no se llamaba así, luego dijo que él sí había ido al sicólogo, pero su hermano (el presidente) nunca fue evaluado. Declaraciones muy confusas que generaron ruido, desinformación y muchos comentarios discriminatorios. La versión inicial fue desmentida también por el propio presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, las reacciones y comentarios ante la noticia que resultó falsa ponen en evidencia un asunto pendiente. En Colombia, en donde lentamente descubrimos nuestras múltiples maneras de discriminar, aún no hemos incorporado masivamente al debate público el concepto de capacitismo, que es una forma de prejuicio o discriminación hacia las personas con alguna discapacidad física o mental.

Tampoco hablamos de neurodiversidad, que se refiere a la forma como el cerebro de algunas personas funciona de manera distinta a lo que se considera el promedio, lo típico o lo “normal”. Dentro de esa categoría estaría lo que hasta hace unos años se llamó el “Síndrome de Asperger” y que hoy se identifica como una manifestación particular del espectro autista que no se considera enfermedad. Son conceptos complejos para quienes no somos profesionales de salud. Las teorías evolucionan y nos corresponde entender para evitar desinformación y estigmatización.

Con la prudencia que amerita un tema tan delicado, considero que es bueno incorporar estos asuntos al debate público porque nos pone a pensar en las distintas maneras de sentir y procesar la realidad y en cómo a lo largo de la historia se ha considerado, de manera equivocada, que está bien dividir el mundo entre las personas “normales” y “sanas” y las que se considera que no lo son. En realidad, la diversidad es muy amplia y eso no significa que existan personas que son “aptas” o “adecuadas” y otras que no. Al contrario: las diferencias no deben ser motivo para que se discrimine, se intente “arreglar” o se infantilice a personas neurodiversas.

No toda neurodivergencia (así como no toda enfermedad mental) inhabilita. En algunos casos, una persona puede necesitar apoyo o puede tener dificultades para desempeñarse en ciertos aspectos de la vida cotidiana, pero en la mayoría de los casos las personas neurodiversas (incluso aquellas con alguna enfermedad mental) trabajan y se desempeñan en cualquier entorno laboral o social con la misma capacidad o con resultados superiores a otras personas. Son millones, diagnosticadas o no, y el entorno debería ser más amable y apto para ellas.

Tenemos incorporado un estereotipo de discriminación frente a cualquier diferencia en materia de salud mental y por eso muchas personas con un diagnóstico prefieren ocultarlo, no compartirlo ni mencionarlo. Es el momento de desmontar ese prejuicio. Hablar de neurodivergencia en voz alta, sin agresividad y como parte de algo natural en la vida de las personas es un primer paso para combatir ese rasgo social de discriminación. Insisto en el llamado a los especialistas para que nos ayuden en esta pedagogía colectiva. Tenemos mucho por aprender y desaprender en esta materia.