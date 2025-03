Transmitir un consejo de ministros no es transparencia

AME6346. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/03/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del mandatario colombiano, Gustavo Petro, durante un consejo de ministros transmitido al país por televisión y redes sociales este lunes, en Bogotá (Colombia). Petro presentó un plan para la recuperación del Catatumbo que incluye la erradicación de 25.000 hectáreas de matas de coca, equivalentes a casi la mitad de los cultivos ilícitos existentes en esa región fronteriza con Venezuela y azotada por la violencia. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de que el consejo de ministros que se transmitió por televisión mostró un colapso del Gobierno, el presidente Gustavo Petro rearmó su gabinete, superó la crisis y otra vez puso en la pantalla la reunión con el nuevo equipo. El argumento de la transmisión es la transparencia, pero cuando se enciende una cámara suele haber una puesta en escena y eso está muy lejos de mostrar lo que pasa en realidad tras bambalinas.

La diferencia entre el primer consejo, que no fue avisado ni preparado, y el que se vio el lunes 3 de marzo, fue grande. Los funcionarios sabían que iban a estar al aire, esta vez no hubo peleas, todos siguieron el libreto, incluso algunos que en el anterior consejo cuestionaron a Benedetti y que se quedaron ahí. Hubo noticia sobre los planes para el Catatumbo y el proceso de sustitución de cultivos ilícitos.

Más allá de esos anuncios, del debut de los nuevos ministros y la visible ausencia de la vicepresidenta Francia Márquez, el consejo genera preguntas. La primera es si se puede usar la figura de la alocución presidencial para transmitir durante horas un consejo de ministros por canales públicos y privados. Algunos juristas manifiestan que puede ser un abuso por parte del presidente Petro. Vale recordar que también pasó en el Gobierno de Iván Duque cuando se prolongó por largos meses el programa Prevención y acción que nació para dar información de utilidad en medio de la pandemia, y con el tiempo le sirvió para hacer todo tipo de anuncios y propaganda a sus acciones de Gobierno.

Controlar la información es controlar lo que hoy se llama la narrativa o el relato. Por eso desde el poder siempre existe la tentación de tomarse todos los espacios posibles de comunicación. Los miles de millones que se gastan en publicidad, oficinas de prensa y asesores en estrategias de comunicaciones confirman que eso es prioridad en cualquier Gobierno. El de Petro no es la excepción. Los organismos de control deben resolver si transmitir un consejo de ministros es un asunto de interés público o si se el presidente está pasando límites.

También conviene preguntarse si hay transparencia cuando se transmite una reunión que, por su naturaleza, debe ser reservada. Un consejo de ministros en televisión pierde el sentido que tiene: discutir las políticas públicas, establecer prioridades, corregir errores. En general resulta difícil que quienes se saben escrutados por el ojo público se muestren como son y expongan sus ideas y propuestas con libertad. Mucho más después de lo que pasó en el primer consejo televisado cuando varios funcionarios decidieron cuestionar las decisiones del mandatario y algunos salieron descabezados. Trazar políticas públicas implica tomar decisiones que no siempre son fáciles, y tener la libertad de discutirlas con argumentos reales y no de libreto puede ayudar a que se cometan menos errores.

Cuando un debate que debe ser reservado se transmite cambia de naturaleza. Por algo las conversaciones privadas en general no aguantan ser publicadas. Eso aplica para cualquier persona y más si hablamos de funcionarios públicos. No se trata de doble moral, sino de entender que, a pesar de todos los límites que se han borrado en la era de las redes sociales, hay momentos que deben resguardarse, y que no todo lo que pasa ante una cámara refleja la verdad así la transmisión se haga en vivo y en directo. Convertir un espacio de planeación estratégica en un espectáculo público lejos de ser un ejercicio de transparencia es más bien una manera de hacer propaganda cuando ya comienza la campaña electoral. El primer consejo televisado se hizo sin libreto y terminó en crisis de Gobierno. El segundo se planeó y pasó en calma. En los dos hay dudas sobre la pertinencia y la legalidad de la transmisión. En cualquier caso, transparencia no es.