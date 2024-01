¿Y la justicia para mujeres víctimas de acoso?

Hay delitos que se disfrazan para no parecerlo y que al comienzo pueden hasta aparentar ser inofensivos, pero no lo son, aunque muchos consideren que son un asunto menor. El acoso es un problema real, con impacto en la salud emocional y física, y es también, en muchos casos, el primer paso para llegar a otros delitos como una agresión sexual. De manera valiente, la periodista Alejandra Murgas, presentadora del canal Caracol, ha puesto en evidencia el delito del que viene siendo víctima desde hace más de cinco meses. Interpuso la denuncia y la justicia no actúa.