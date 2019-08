¿Cómo habría sido y cómo sería Colombia si tuviéramos solo 100 habitantes?

none

En resumen, y contrario a lo que los demagogos de izquierda y derecha afirman, los cambios en Colombia en los últimos 45 años han sido impresionantes, no obstante una corrupción desbordada, una clase política en buena parte mediocre y venal, un sistema judicial deficiente, por no decir pútrido, y los estragos de un narcotráfico al que se le permitió renacer. La Colombia de hoy es esencialmente urbana; bastante menos pobre; con acceso casi universal a los servicios básicos; comunicada con pocas excepciones; con muchos más adultos mayores que antaño; mejor comida, pero peor alimentada; mucho menos analfabeta y con niveles mucho más altos de educación. El que le asegure a usted, amigo lector, que todo tiempo pasado fue mejor con toda seguridad tiene intenciones de engañarlo y muy seguramente de embaucarlo.

—En el 2018 todos los 100 colombianos, en promedio, tienen un celular y 20 de ellos tienen dos; 14 de los 100 tienen línea fija. En 1973 los celulares no existían y el acceso a líneas fijas solo lo tenían cuatro de cada 100 colombianos.