Conpes de Tecnologías para Educar, y cómo pensar en la ruralidad

none

1. La conectividad a internet no es la única que existe, ni la única que puede lograr los objetivos propuestos.

Algo que aprendimos en estos años es que la ausencia, pero también la falta de confiabilidad en la conexión, producen frustración. Este sentimiento se explica muy bien en el artículo “¡ Hola ! ¿ Hoy sí hay internet ?” de Ancestra , donde se analiza el plan Vive Digital, la política pública del Gobierno Santos que ha sido central para conectar al sector educativo rural del país. Cualquier política pública que no aborde esta realidad y aprenda de lo que ha pasado va a quedar coja.

En “ El planeta es la Escuela ” , que empezó en 2018 -y aún no termina-, queríamos ampliar la idea, buscando diseñar actividades que abrieran caminos olvidados en el modelo educativo, explorando las oportunidades del contexto local e incorporando como propósito la apropiación tecnológica. Una de las iniciativas se desarrolla en escuelas urbanas y rurales de Fresno (Tolima), donde la conectividad no existe o es poco confiable. La tecnología se incorpora con una versión más desarrollada del servidor local para montar una red local a la que llamamos Kimera que funciona con y para las escuelas.

El pasado 26 de agosto se cerró el plazo para comentarios del borrador del Conpes “Tecnologías para educar: Lineamientos de política para impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales”. El texto incluye un diagnóstico y sienta las bases para un plan, pero todavía no se arriesga a proponer acciones concretas. Espero que se nutra de muchas voces con enfoques diversos.