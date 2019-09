Consejos de escritura del pintor Diego Velázquez

none

Justo aquí se oculta un puñado de lecciones para quienes buscan contar historias. Velázquez apela a lo cercano para evocar lo trascendente. Los hombres ordinarios hablan de Baco y éste a su vez habla de los hombres ordinarios. Baco es el hastío inevitable posterior al frenesí; los hombres ordinarios balan su deleite transitorio. De modo que la dimensión mítica y la dimensión vulgar no sólo se cruzan y están a la misma altura, sino que son una sola. En la sonrisa enjuta del hombre común está la divinidad.

Quizás quería mostrar que los dioses dependen de los hombres. Como ideales, los dioses no sólo funcionan como modelos de comportamiento —en el caso de Baco, un modelo de frenesí que lleva a cierto gozo y a cierto conocimiento— sino también como destinos perfectos, metas deseadas, que son por supuesto inalcanzables porque la existencia de los hombres ordinarios es imperfecta e insatisfactoria. Esos dioses tendrán que permanecer instalados en el panteón de la utopía, otorgando consuelos momentáneos a sus hombres. Esos dioses son esclavos.

Sin embargo, es imposible afirmar que uno prima sobre el otro. La luz se agita sobre ambos, Baco y el hombre común a su lado, con el mismo ímpetu. Están sentados, pero tienen la misma altura. El ojo puede fijarse, sin predilección, sobre los dos. La dimensión mítica y la dimensión vulgar no sólo se cruzan: están al mismo nivel.

Se cruzan entonces dos dimensiones en apariencia distintas: una mítica y una vulgar. Baco está más iluminado por su tez muy blanca, sin muestras de desgaste, apenas ruborizada; del otro lado, los hombres corrientes enseñan sus rostros agrietados, tostados por el sol sin obstáculos del verano, y sus barbas montaraces. Pese a su fama mítica, Baco no parece disfrutar la sesión, mientras que su compañero terrenal, el hombre común a su lado, sonríe con ligereza, sin el peso de la inquietud que carga Baco, como un animal.