Conservar la memoria

Es conveniente preservar la memoria histórica; diferente es rendir homenaje a quienes son repudiados por sus actos. Se conservan los campos de concentración en los cuales se cometieron los más atroces crímenes contra la humanidad. No es un homenaje a los sanguinarios verdugos; por el contrario, lo es a las víctimas para no olvidar el pasado y evitar la repetición de hechos atroces. No se destruyeron los campos de la muerte en Camboya, y el instituto en el cual se infligían las más atroces torturas muestra los excesos de sevicia de quienes se sintieron inspirados por un poder superior para ejecutar sus delirantes ambiciones de poder. La bodega en Srebrenica, en la cual se perpetró el mayor genocidio étnico en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, conserva su gris y tenebrosa luminosidad. Permanecen los ofensivos grafitis de los cascos azules holandeses contra la dignidad de las mujeres bosnias por el hecho de ser musulmanas.