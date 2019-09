Contra el atavismo de la guerra, la audacia de la paz

none

Hace años Estanislao Zuleta, uno de los pensadores más lúcidos que haya dado Colombia, dijo que solo un pueblo “escéptico sobre la fiesta de la guerra” tiene la madurez suficiente para la paz. Su tesis es que la guerra, si bien es atroz, es vivida por algunos como una fiesta, por detestable que esto nos parezca a quienes valoramos la paz, pues la guerra une frente al enemigo, que es visto como el mal absoluto, con lo cual elimina disensiones internas y fortalece identidades colectivas y liderazgos autoritarios. En estas horas difíciles nos corresponde a los colombianos, y en especial al gobierno Duque, mostrar que no cedemos a los atavismos de quienes en los extremos siguen seducidos por la fiesta de la guerra y que preferimos la audacia de la paz.

Esta disidencia, como las otras que han surgido, debe ser combatida y sus integrantes sancionados, pero su existencia no justifica el abandono del Acuerdo de Paz. Todo lo contrario: debe fortalecerse su implementación plena para cumplirles a la inmensa mayoría de los desmovilizados que están cumpliéndole a la paz. Y para mostrarles a estas disidencias que su retorno a la guerra no tenía justificación.

En ese contexto, los incumplimientos estatales del Acuerdo, que son graves, no justifican el retorno a una guerra que producirá dolor y sufrimiento, especialmente a los sectores populares que esa disidencia dice representar, y que además obstaculizará los avances en justicia social, pues el debate político se concentrará otra vez en temas de violencia y seguridad. La verdadera audacia en un contexto así consiste en apostarles a la paz y a una lucha democrática por la implementación del Acuerdo, como lo han hecho la inmensa mayoría de los desmovilizados y millones de colombianos.

Es cierto que ha habido incumplimientos, pues la implementación del Acuerdo ha tenido tropiezos y limitaciones: la jurisdicción agraria no ha sido siquiera discutida, el fondo de tierras es raquítico, el catastro multipropósito está empantanado, la reforma política y las circunscripciones especiales para víctimas se hundieron, no es claro el futuro de los espacios de reincorporación, más de 130 desmovilizados han sido asesinados...