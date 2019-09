Contra la desigualdad inicial

none

Acaba de publicarse una investigación realizada por la reconocida investigadora de la Universidad de los Andes Raquel Bernal, en asocio con Orazio Attanasio y otros economistas, que analiza el impacto de estas estrategias en Colombia ( www.nber.org/papers/226191 ). El trabajo muestra que las inversiones en Hogares Infantiles del ICBF que se concentran únicamente en dotar de materiales didácticos y en contratar asistentes de los maestros no tienen ningún impacto en el aprendizaje de los niños (incluso pueden ser contraproducentes porque hacen que los maestros pongan menos atención a sus tareas). En cambio, cuando estas inversiones se complementan con un buen programa de entrenamiento pedagógico y apoyo a los docentes, los resultados sobre el aprendizaje de los niños son bastante positivos.

Colombia no se ha quedado atrás. Hasta 1990, solo en los colegios privados había kínder. En forma simultánea, con la masificación del kínder en las escuelas públicas, la cobertura de la educación preescolar pasó del 13 % en 1990 al 84 % en 2015, y los programas del ICBF reciben una creciente atención de los analistas y la opinión pública.