¿Coronará el autoritarismo?

Un tercer efecto es el impulso al modelo chino. Mientras que las democracias occidentales se están viendo perplejas e ineficientes para enfrentar la pandemia, China parece estar demostrando una capacidad de disciplina social, acción estatal y fortaleza económica superior para encarar los nuevos retos de la modernidad. Muchos vienen concluyendo desde hace años que la democracia ya no es el mejor sistema político para atajar el comunismo, ni para impulsar el capitalismo. Los sectores conservadores radicales envidian el sistema chino de capitalismo autoritario, en que el totalitarismo no solo respeta el capitalismo sino que reduce muchas de las limitaciones que le imponen en las democracias.

Falta mucho por suceder y puede haber efectos inesperados, como inesperado ha sido casi todo con esta pandemia, pero ya se ven algunos efectos y la dirección en que van. Uno es que no le ha convenido a la tendencia que venía predominando en la política mundial, el populismo de derecha. Populistas como Trump, Johnson, Bolsonaro, aparentemente tan conectados con las corrientes de opinión subterráneas de sus sociedades, se han visto torpes para entender y anticipar, las claves de la política. Pero, sobre todo, se han visto insensibles e irresponsables. De tanto traficar con el miedo como herramienta política, lo dejaron pasar cuando no fue inducido sino real. Les está pasando lo del pastorcito mentiroso, solo que de tanto gritar “lobo” no le temieron cuando lo tuvieron al frente.