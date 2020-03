Coronavirus carcelario: una bomba de tiempo

Examinemos los casos: según el libro Cómo se negoció la paz (próximo a salir), de Víctor de Currea-Lugo, en diciembre había 330 presos de las Farc que, por haber sido amnistiados, han debido salir libres desde fines del 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz. Además, hay ¡quién sabe cuántos! que ya tienen derecho a libertad condicional, porque han cumplido las tres quintas partes de la pena y han completado el proceso de resocialización, pero el juez de ejecución de penas no les ha autorizado la salida, y pueden pasar meses y hasta años esperando su libertad. También hay muchos sindicados que llevan más de dos años sin que les resuelvan su situación y, por ello, tienen derecho a que los suelten, pero no los liberan por la misma razón. E incluso hay presos que hace rato pagaron su pena y siguen en la cárcel.

Miremos no más las cifras de nuestro absurdo sistema carcelario: según el abogado Manuel Iturralde, miembro del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, de acuerdo con el Inpec, hay 123.472 presos en el país. Sin embargo, deben agregarse los hacinados en estaciones de Policía, que están en condiciones aún peores pero no se sabe cuántos son, y los que están en las cárceles distritales, que no dependen del Inpec. De los del Inpec, cerca del 70 % están condenados y casi el 30 % están sindicados sin haber recibido sentencia.