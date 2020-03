Coronavirus en un país pobre

En la segunda semana Juliana empieza a darles de comer a los niños lo que tenía en la chaza, porque ya no hay ni lentejas ni arroz y no vale la pena salir a calles desiertas. En la tercera semana, a pesar de que hay un toque de queda para todos los que no se estén desplazando a los trabajos prioritarios en fábricas y construcción, Juliana tiene que salir a ver qué consigue de comer. Al final, y por primera vez en su vida que había sido pobre pero digna, se ve escarbando en la basura.

Pongámonos por un momento en los zapatos de una familia en pobreza monetaria. Juliana, madre de tres, cabeza de hogar, trabajadora informal. Tiene una chaza que acomoda en el centro de una ciudad grande de Colombia y vende dulces y cigarrillos. Sus dos hijos mayores, de seis y ocho años, van al colegio público, donde reciben una comida. A su hijo menor, de dos años, lo deja en un hogar comunitario que le cobra por cuidarlo todo el día. Juliana se levanta a las 4 a.m. para dejar comida lista para sus dos hijos cuando llegan del colegio, despacharlos y estar en el centro trabajando a las 8 a.m. Trabaja hasta las 4:30 p.m., porque a su hijo menor solo lo cuidan hasta las 6 p.m. En un tarro del cuarto, en un barrio marginal donde vive en arriendo, tiene sus únicos ahorros, dos billetes de $20.000 y unas monedas. En su despensa una libra de arroz, una de fríjoles, media de lentejas, una bolsa de leche, una panela y seis huevos.