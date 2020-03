Coronavirus induce innovación en protesta social

Y me dieron ejemplos: banderas tricolores con un lazo o cinta negra, ruido de cacerolas sin abandonar los lugares de habitación, grandes pendones en las fachadas de los edificios, leyendas en cerros tutelares de ciudades y pueblos. Todavía esas no son acciones muy innovadoras, aunque poco frecuentes.

Así me lo explicaron la semana pasada cuando visité, sin aviso previo, varios epicentros de activación de la movilización. "Nuestro movimiento es por la vida, por la de los líderes en primer lugar y por vida decente y trabajo decente para todos. Estamos contra el Coronavirus que tan gravemente amenaza la vida de pueblos enteros. Ayudaremos a combatirlo, pero no dejando de protestar sino imaginando otras formas de protesta, dándole más fuerzas a las expresiones de protesta simbólica".

Igual a lo que pasa con muchísimas actividades, quienes protestan no pueden hacerlo en grandes aglomeraciones, cada persona debe estar a una distancia de dos metros por lo menos de cualquier otra, no es aconsejable hacer convocatorias en espacios abiertos y menos en recinto cerrado.