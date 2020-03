Coronavirus: un mundo en emergencia

Los controles judiciales y políticos y la vigilancia ciudadana serán decisivos para que las medidas de emergencia no sean abusivas ni caprichosas, sino que estén empíricamente bien fundadas, no sean discriminatorias y busquen realmente combatir la pandemia en forma proporcionada. Un derecho a la sospecha ciudadana frente a los riesgos de abuso de la excepcionalidad es necesario, según la afortunada fórmula del colega Roberto Gargarella. De eso depende que nuestra democracia no sea carcomida por ese otro virus: el autoritarismo.

Tercero, vivimos la emergencia de un nuevo mundo. El COVID-19 no es el apocalipsis ni acabará la humanidad, pero el mundo no será el mismo. Esta pandemia, con las muertes y sufrimientos que acarrea, acompañada de poderes de emergencia durante meses, tendrá un impacto muy profundo.

Segundo, vivimos una emergencia jurídica y política. Esta amenaza a la salud pública ha justificado dotar a los gobiernos de poderes de emergencia o de excepción, como los asumidos por el presidente Duque al declarar el “estado de emergencia”, pues parecen necesarias medidas rápidas y drásticas, como restricciones de derechos, modificaciones legislativas, traslados presupuestales, etc. Medidas que no pueden ser adoptadas oportunamente con los poderes ordinarios de las autoridades.