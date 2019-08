Crisis climática, ganadería y restauración

none

Los países con bosque tropical —Colombia de manera particular, por ser el país con mayor biodiversidad por unidad de superficie— juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y la regulación climática. El bosque tropical ocupa el 6 % de la superficie de la Tierra y en él vive el 50 % de todas las especies del planeta. Los sistemas silvopastoriles probados en nuestro país demuestran que es posible fijar carbón, recuperar biodiversidad en el paisaje ganadero y, simultáneamente, aumentar la capacidad de carga de animales de gran tamaño por hectárea. Los árboles no desplazan a las vacas; al contrario, las pueden alimentar y mejorar su productividad.

Según reciente publicación científica (Bastin, J.F. et al., Science, 2019), la más efectiva y económica acción para abordar la crisis climática, generada por los gases de efecto invernadero, es sembrar millones de árboles.