¿Cuál es la idea?

Pékerman ya tiene lista su nómina de 23 jugadores para afrontar la estación preparatoria antes del Mundial de Rusia. El técnico ha tomado sus decisiones, para eso le pagan, y son muy respetables y en general equilibradas y sensatas.

No se puede armar un tierrero por la ausencia de Cardona. Fue más una decisión del jugador con su comportamiento que una determinación del técnico. Si a Cardona no se le sale el gusanito racista y si no hubiese tenido participación en el escándalo del “peluquero” en Buenos Aires, estaría ahí, porque era del corazón del técnico. Los números lo favorecen, su rendimiento cuando jugó también, pero son lecciones de vida que no se pueden olvidar en el camino.

Lo que viene es “montar” el equipo y la idea táctica. Durante cuatro años la selección se ha movido bajo el parámetro del 2-3-1, con extremos que bajan por las bandas para ayudar a los dos volantes centrales, para armar el 4-4 en contención y con salida a los externos para hacerlo ofensivamente. No parece que de un momento a otro y con sólo 15 días para trabajar el modulo, se vaya a cambiar la idea para jugar con dos delanteros.

¿Dónde va a parar Colombia el equipo? ¿Se va a armar a partir de la recuperación de pelota y salida en contraataques, como lo hizo en Brasil? No olviden que en esa gran campaña la selección fue más “contragolpeadora” que dueña de la posesión y que en varios partidos de la eliminatoria reciente, también, el técnico montó equipos perfilados para salir en transiciones defensa-ataque.

Pensar que la generación arrancará a partir de la salida desde el fondo es otra idea, y para llegar a ella habría que recalcar en el segundo tiempo contra Francia y Australia, los últimos dos partidos de preparación, donde se manejaron la pelota, la intención y los ritmos.

Arreglar los problemas defensivos de la pareja central es uno de los aspectos concluyentes del trabajo del técnico en esta etapa previa al Mundial. Dávinson trae mucho ritmo, jugó permanentemente, pero mostró bajo nivel a final de temporada. Mina esta ausente de ritmo y confundido en la idea táctica. Volver a lo suyo, en selección, puede ser mucho más fácil que adaptarse a la idea del Barcelona. Zapata tampoco venía jugando regularmente y Murillo, el único central con perfil zurdo, viene de una lesión. Seleccionar la pareja ya es una tarea y para esa determinación el técnico tendrá que tomar una decisión previa: dónde va a parar el equipo y qué quiere: espacio o pelota.

Los hombres ya están. Ahora, a encontrar la idea y el juego.