¿Cuál es la labor de los museos?

La discusión sobre la razón de ser de los museos ha comenzado a incluir el componente social.

Uno creería que todo el mundo sabe que es un museo de arte y cuál es su labor. Pero los mismos museos parecen no estar muy seguros. Hubo una reunión hace unos días en Kioto del Consejo Internacional de Museos ICOM, la asociación de directivos de esas instituciones. Esta reunión se hace cada tres años y un pequeño grupo de rebeldes propuso una nueva definición de la labor de los museos. Ya en 2007 se había aprobado una definición, que de puro lógica, parecía perogrullesca. Ella decía más o menos que el objeto de los museos era adquirir, coleccionar, conservar y comunicar al público la herencia cultural de la humanidad para que ese público pudiera educarse, estudiar y gozar las obras coleccionadas.

Pero hoy día como todo debe tener aplicación social, a algunos museólogos les pareció que esa no era la verdadera labor de un museo y que el énfasis debía cambiar. Decidieron entonces que un museo no debía ser para el que el público se educara y gozara del arte e iniciaron una agria discusión para que la nueva definición dijera que el objeto de esas instituciones debía ser principalmente fomentar valores democráticos, buscar la justicia social y la dignidad humana y defender a los pobres de la tierra. Además, agregan, un museo debe buscar el bienestar del planeta y una sociedad igualitaria. Claro que no dicen cómo mostrar una obra de Leonardo o de Picasso puede lograr eso, de manera que hay que sospechar, que ellos o Rubens o Velásquez son lo de menos y hasta se puede prescindir de los artistas si los museos logran justicia social.

Afortunadamente no parecen haber tenido mucho éxito. Como nadie quiere aparecer como enemigo de la justicia social, lo que se decidió fue posponer el voto por una abrumadora mayoría del 70 por ciento. De hecho hubo un grupo de valientes del 28 por ciento, que dijeron que era una bobada aplazar algo tan absurdo y votaron en contra. Si las matemáticas no fallan, solo el dos por ciento de los asistentes votó a favor.

Vale la pena declarar de una vez por todas que los activistas sociales, que pueden ser muy respetables, se están metiendo en asuntos que no les incumben, entre ellas la labor de los museos que se está comentando. Lo que están haciendo en últimas es perjudicar entidades respetables sin que ellos consigan resultado alguno. Uno desea fervientemente que se calmen y dejen de molestar.