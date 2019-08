Cuando la autoridad vale huevo

none

Lo otro que es más grave aun es el cinismo de los malhechores, a quienes les importa un rábano que los detengan y muy orondos hacen mofa de la retención porque saben que los dejan sueltos por falta de pruebas, por la menor cuantía de sus delitos o porque las comisarías y las cárceles están tan “tetiadas” que a no ser que se trate de algo gravísimo , si mucho les dan casa por cárcel —que es una total vagabundería— o terminan echándoles a la calle a sabiendas de que pronto reincidirán y la historia repetirá.

Son muchos los videos que se han viralizado en las redes en los que la Fuerza Pública es escupida y abofeteada ante el coro de aplausos de los curiosos que se ponen del lado del ladrón o del infractor y azuzan al pillo para que no se deje “joder”, provocando un clima de tensión tal que si no llegan refuerzos hasta pueden ser linchados por esa gavilla enardecida.