Darío Acevedo Carmona y la crisis de identidad

Cuando fue nombrado en el cargo y los periodistas empezaron a indagar sobre su condición de converso después de haber militado —incluso— en un partido de extrema izquierda, dijo que esa militancia le había llegado sin buscarla, que se enteraron de su activismo y le mandaron la notificación de que había sido admitido, pero que en todo caso no había durado mucho en sus filas. La cosa parece sencilla: tal vez lo mejor sería renunciar a una institución que se fundamenta en unos principios que, al igual que aquel partido, no lo convencen.

Y sí, tal vez lo ha llamado de otra manera: quizá ha dicho que el conflicto colombiano no fue más que una defensa del Estado ante una amenaza terrorista. Lo cierto es que Acevedo ha sido revisionista de la historia del conflicto, ha subestimado el número de víctimas de la violencia, ha relativizado el tema de la usurpación masiva de tierras, ha descalificado el Acuerdo de Paz, la JEP, la Comisión de la Verdad, y ha censurado contenidos museográficos e investigaciones producidas desde el mismo CNMH. Es evidente que no está cómodo en ese lugar, y su permanencia parece solo una cruzada para cambiarle el sentido a lo que ya está estipulado por ley.

Hace unos días, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (Reslac) decidieron suspender la membresía del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), debido a que la institución no respondió a tiempo una carta en la que debía ratificar su compromiso con el reconocimiento del conflicto armado en Colombia, de acuerdo con la Ley de Víctimas, la centralidad de las víctimas en las políticas del CNMH y el reconocimiento de lugares de memorias y museos generados por las mismas comunidades víctimas. Estas peticiones fueron enviadas desde septiembre del año pasado y hasta la fecha —razón por la cual las instituciones internacionales tomaron la determinación— no habían tenido respuesta. Acevedo dijo que había sido un error producto del ajetreo administrativo, pero que él —desde que asumió la dirección del CNMH— jamás ha negado la existencia histórica del conflicto armado interno en Colombia y que quizá lo ha llamado de otra manera porque no cree en dogmatismo conceptual.