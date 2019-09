De Arcos Dorados sobre la "Cajita Feliz"

none

Vale la pena tener en cuenta que recientemente la evolución de la Cajita Feliz recibió el aval de la Sociedad Interamericana de Cardiología, una organización conformada por las sociedades de cardiología de América Latina que abanderan iniciativas en la región para la prevención de enfermedades crónicas no transmitibles como la obesidad. Este organismo internacional definió la evolución como un paso importante en la dirección correcta pues "además de ofrecer combinaciones de comidas más saludables, el compromiso de McDonald's para promover el agua y publicitar acompañantes más saludables en las comidas de los niños aumentará el impulso en la demanda de los consumidores por alimentos y bebidas más saludables".

Sobre este punto quisiera ponerlos en contexto, ya que los cambios en la Cajita Feliz no son una estrategia de publicidad y responden a nuestro compromiso con la alimentación de millones de familias en América Latina. De hecho, desde 2011 hemos realizado cambios para mejorar el balance nutricional en la Cajita Feliz, agregando nuevos sabores, ingredientes y nutrientes recomendados para los niños.

Por este motivo, al leer en la edición web del pasado lunes 2 de septiembre la nota "Una hormona no autorizada para bajar de peso" , quisiera resaltar un señalamiento hecho a la compañía en uno de sus párrafos, en donde se poner en entredicho a la nueva Cajita feliz por su "nuevo contenido nutricional" y se menciona que es más una estrategia de publicidad.