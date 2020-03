De Bill Gates al papa Francisco

El papa Francisco, por su parte, nos pidió no tener miedo y recuperar nuestra esencia como seres humanos al servicio de otros. Pero no de los otros ricos, sino, y en especial, de los más vulnerables, que es lo mismo que decir de todos, porque si algo está claro también es que este coronavirus ha sido la “revolución” más dramática y rápida por la igualdad.

Que esos pocos, en palabras del papa Francisco y su “Urbi et Orbi”, nos hubieran impedido ver la grandeza de esos héroes anónimos que hoy se juegan su vida, no en las pasarelas ni en las portadas de las revistas, sino en los cuartos y los pasillos de los corredores de la muerte en que se han convertido los hospitales y las morgues por causa de un enemigo invisible que no quisimos ver por estar atrapados en los juegos de guerra que nos vendieron los que hasta hace poco también ignoraban el virus.