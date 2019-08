De los malos “amores” nacen los buenos amores, Catalina Ruíz- Navarro

En este episodio de “Esto es amor” profundizamos, junto a la escritora Catalina Ruíz-Navarro, en el libro Todo sobre el amor de la escritora Bell Hooks quien propone vivir el amor desde la acción y no desde el sentimiento, un argumento fundacional para este pódcast.

También abordamos cómo el feminismo nos permitió disfrutar del amor de pareja que nos enseñó a trabajar nuestras relaciones desde una perspectiva crítica, evitar el irrespeto y esa falsa idea de “aguantar” para mantenernos al lado de una pareja heterosexual, que para nuestra sociedad es un factor de éxito. Desde la experiencia personal de Catalina abordamos cómo apropiarnos con perspectiva de género de una institución como el matrimonio.

Para ella el feminismo debe dar herramientas a las mujeres para tener una vida mejor, por eso incluyó el capítulo Sexo, amor y activismo en su libro Las mujeres que luchan se encuentran, publicado en 2018, donde intenta dar una guía de supervivencia desde el autocuidado, la amistad entre mujeres y la abolición del amor romántico, que tiene sus raíces en estructuras patriarcales y misóginas.

