De Rodrigo Jaramillo sobre el yate

Me refiero a la nota publicada en el día de ayer sobre la incautación y secuestro del yate Gaia en donde se menciona mi nombre como propietario de la sociedad Inversiones Jaramillo Botero. Al respecto me permito informarle que mi participación en la constitución de esa sociedad fue del 3% la cual cedí unos meses después a otro accionista, es decir, varios años del antes del 2010 fecha de compra del yate que ustedes informan. La información sobre la sociedad puede ser verificada en la Supersociedades. Por lo anterior, su afirmación de que "Inversiones Jaramillo Botero es una compañía que le pertenece a Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa, su esposa, María Cecilia Botero Restrepo, y sus hijos, incluido Tomás” es falsa de toda falsedad por falta de rigor en la investigación y me causa un daño irreparable en el penoso proceso que estoy viviendo.

Rodrigo Jaramillo Correa.