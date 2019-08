Deberíamos lamentar, no celebrar, el hallazgo de nuevos depósitos de petróleo, carbón o gas

A la luz de la ciencia y del sufrimiento que ya está causando la crisis climática, noticias como las de Ecopetrol no deberían ser celebradas, sino lamentadas. Ojalá lo hagan los medios y los políticos verdes.

De otro lado, las secciones ambientales de los mismos medios reportan las conclusiones de los científicos : si queremos desacelerar la crisis climática y evitar los escenarios más catastróficos que vendrán con un calentamiento de 2 °C, no sólo hay que dejar de abrir nuevos yacimientos como los que busca Ecopetrol, sino también dejar bajo la tierra 80 % del carbón, 66 % del petróleo y 50 % del gas que están en las reservas ya descubiertas.

Los medios cuentan historias tan contradictorias que rayan en la esquizofrenia. De un lado, las secciones de negocios de periódicos, emisoras y noticieros celebran los hallazgos de nuevos pozos petroleros y la subida de las acciones de las empresas que los explotan. Basta ver la vuelta olímpica que dio ayer por los medios el gerente de Ecopetrol tras anunciar que la compañía invertiría en un proyecto de fracking in Texas, como preludio a lo que busca hacer en Colombia. El lenguaje de los periodistas de negocios es calcado de sus colegas deportivos: Ecopetrol “entra en las grandes ligas del fracking”; las acciones de la empresa “repuntan” con la noticia.

