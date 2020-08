Del Centro Democrático sobre un editorial

El Centro Democrático, los abogados y el expresidente Álvaro Uribe Vélez son respetuosos de la justicia y no pretenden desprestigiarla. Pero sería injusto no defenderse cuando se cometen todo tipo de violaciones al proceso, injusto sería permitir a la justicia que sea injusta. La hecatombe la crearon los magistrados del proceso al violar las garantías de Álvaro Uribe Vélez. No es un capricho pedir que se escuchen los testigos, no es un capricho pedirle a la justicia que le permitan rendir una versión libre como cualquier procesado, no es un capricho solicitar que revisen las pruebas a su favor, no es un capricho rechazar las filtraciones sesgadas.

Como dice el editorial, “las instituciones tienen la responsabilidad de demostrar que están en capacidad de llevar con altura la investigación”; eso es precisamente lo que los magistrados del proceso no han podido, porque solo muestran a la opinión pública una cara del proceso.

La Corte ha dado todas las señales de estar politizada, se producen continuas filtraciones del proceso, con sesgos e intereses políticos por parte de personas que tienen intereses electorales en el 2022 y precisamente por eso solicitamos que el expediente se conozca en su totalidad.

No se trata de estigmatización. Es nuestra responsabilidad mostrarle al país la gravedad de la situación, que hoy tiene la posibilidad de acompañarse de las pruebas necesarias que demuestran la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez; lo único que piden los defensores y el Centro Democrático es respeto por las normas y apego por la debida aplicación de la justicia.

Nubia Stella Martínez. Directora Nacional del Partido Centro Democrático.