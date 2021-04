¿Dónde está el manual para enfrentar una pandemia?

El Covid19 ha cobrado millones de vida en el mundo entero, lo que ha obligado a diferentes países y ciudades importantes a cerrar porque al ser una pandemia no se tiene claro y no se sabe de qué manera hacerle frente.

Por lo anterior, no entiendo la razón para criticar fuertemente a la alcaldesa Claudia López cuando toma alguna decisión en aras de proteger vidas, a fin de cuentas, es lo que debe primar, por encima de cualquier otro asunto. El manual para manejar una pandemia todavía no lo han redactado ni aquí ni en ningún país del mundo. La situación que se vive en Bogotá por el Covid19, se repite una y otra vez en todos los rincones de este planeta y cada mandatario llámese alcalde, gobernador o presidente vive la misma incertidumbre.

No me explico además de dónde salieron tantos políticos de izquierda y de derecha expertos en pandemia que dictan cátedra vía Twitter de las medidas que se toman, alegando “improvisación”. Pero por supuesto que debe existir algo de esto porque al tratarse de una enfermedad nueva para el mundo entero, cualquier medida que se tome puede dar resultado pero también puede fallar, porque no hay nada escrito.

Estoy de acuerdo cuando dicen que cualquier medida que se tome debe cuidar de la economía y es por esto que entiendo, la decisión de abrir cuatro días y cerrar tres. Ahora, que quedan pérdidas económicas, por supuesto que las deja y ha sucedido también en todos los lugares del mundo porque así son las pandemias.

No sé si los políticos expertos en pandemia olvidaron que de las medidas que se toman para hacerle frente al Covid19 participan la alcaldesa, el ministro de Salud y el del Interior además del presidente de la república, lo que quiere decir que sí Claudia López improvisa, también estaría improvisando el Gobierno nacional, porque esta es una decisión conjunta. Pequeño detalle para pasarlo por alto, cierto.

Tampoco sé si tienen en cuenta que la ciudadanía de Bogotá es rebelde por naturaleza y que poco escucha las recomendaciones que se hacen y es ahí donde es necesario entrar con decisión a frenar. Los invito a que se den un paseo por la Ccrrera Séptima entre calles 11 y 26 en donde reina el caos y las aglomeraciones y aquí sí le doy la razón a quienes critican la falta de autoridad de la alcaldía para casos como estos.

Estoy de acuerdo con que se debe considerar a quienes se dedica al comercio informal pero no al punto de permitirles que promuevan desorden y aglomeraciones en calles y andenes porque lo único que logran es convertir estos espacios en focos de contagio. Aquí se requiere garrote y zanahoria.

Por último, solo me resta pedirles a los políticos de la izquierda y la derecha que en Bogotá dictan cátedra de cómo manejar una pandemia a que nos muestren los diplomas de posgrado o máster que hicieron en este asunto y la acreditación de los años de experiencia. Digo, para así estar seguros de que tienen autoridad en el tema y que sus comentarios no corresponden a un oportunismo para ganar likes en redes sociales y aplausos en sus electores.

Posdata. Si no nos unió la lucha en Colombia contra el Covid19, ya no nos une nada.

@sevillanojarami