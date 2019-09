none

Dos países con historias por completo diferentes. Uno es presidencialista y se enorgullece de su constitución escrita, una de las más avanzadas de las Américas. El otro es monárquico y se enorgullece de su constitución no escrita, una de las más antiguas de Europa. Uno es tropical, caribeño, selvático y andino. Un Nuevo Mundo. El otro es frío, una isla en la periferia norte del Viejo Mundo. Uno representa al Norte Global. El otro al Sur Global. Uno es avanzado y desarrollado. El otro no, según los criterios de una geopolítica de la razón cuya manera de ver la historia como si esta última fuese una suerte de carrera de caballos con un comienzo y un final conocidos de antemano nos ha expuesto a este mundo de sálvese quien pueda.